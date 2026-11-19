Китай запровадив нові обмеження на експорт до Росії компонентів, які використовують для виробництва та управління безпілотниками, зокрема ударними дронами типу «Шахед». Нові правила набули чинності 18 листопада – у день, коли російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться в повідомленні Міністерства комерції Китаю №49, яке набуло чинності 18 листопада, пише «Главком».

Під експортний контроль потрапили реактивні двигуни з тягою понад 400 ньютонів та інші двигуни для безпілотників потужністю понад 16 кВт. Такі компоненти використовують, зокрема, у російських «Шахедах», які РФ збирає на підприємстві в Алабузі в Татарстані.

Обмеження також поширюються на радіомодулі для безпілотників потужністю від 30 dBm, призначені для управління більш ніж десятьма дронами. Крім того, під контроль потрапили регулятори швидкості та безколекторні електродвигуни.

Відтепер експорт цих товарів потребуватиме спеціального дозволу Міністерства комерції КНР. Таким чином, їхня вільна поставка за кордон більше не допускається.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк подякував Китаю за нові заходи експортного контролю щодо компонентів для безпілотників.

За його словами, українська сторона передавала Пекіну інформацію про китайські деталі, які використовують у російському озброєнні, та підприємствах, що їх виробляють. Власюк висловив сподівання, що нові обмеження належно виконуватимуться.

Варто нагадати, що китайський лідер Сі Цзіньпін продемонстрував різницю у ставленні до президентів США та Росії під час їхнього перебування в Шеньчжені. Після того як він особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, а Володимира Путіна під час прибуття зустрічав не він, а високопосадовець Компартії Китаю Цай Ці, відмінності проявилися і під час від'їзду лідерів.