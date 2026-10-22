Естонія готує передачу Україні локомотивів

Андрій Сибіга окреслив естонським колегам потреби України напередодні зими, зокрема через російські удари по залізниці

Естонія працює над відправленням в Україну значної кількості локомотивів, а міністри закордонних справ двох країн обговорили й підготовку до Конференції з відновлення України в Таллінні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис в X очільника МЗС Андрія Сибіги.

За підсумками переговорів із естонським колегою Маргусом Цахкною Сибіга написав, що окреслив нагальні потреби України для посилення оборони та стійкості напередодні зими, з особливим акцентом на російські удари по залізницях. Він подякував Цахкні й Естонії за те, що вони працюють над відправкою значної кількості локомотивів до України.

«Ця підтримка життєво важливих транспортних шляхів, які підтримують нашу економіку та людей, високо цінується», – наголосив міністр.

Кількості машин, строків і технічних характеристик Сибіга не назвав. Тож поки йдеться про роботу над організацією постачання, а не про вже здійснену передачу.

Міністри також обговорили Конференцію з відновлення України в Таллінні та її очікувані результати, а ще санкційну політику, оборонну допомогу, зокрема ініціативу НАТО PURL, і відповідальність за російські злочини. «Тиск на Москву має бути різко посилений, а не поступово. Маргус і я поділяємо цей підхід», – додав Сибіга.

Росія продовжує бити по залізниці

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила понад 500 українських локомотивів, причому понад 60% цих втрат припали на останні вісім місяців. Нині «Укрзалізниця» щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, а один новий коштує близько €5 млн.

Швидко отримати потрібну кількість техніки від європейських партнерів складно через різницю в ширині колії: в Україні вона становить 1520 мм, тоді як у більшості європейських країн – 1435 мм. Сумісну з українською колію використовують, зокрема, країни Балтії та Фінляндія. Литва вже пообіцяла передати Україні локомотиви в межах зимового пакета допомоги.

Конференція в Таллінні

Наступну Конференцію з відновлення України проведуть у Таллінні 2027 року. Естонія перейняла естафету організатора після конференції в польському Гданську в червні 2026 року.

Нагадаємо, у вересні на Карпатському саміті Україна домовилася з партнерами про міжнародну підтримку поповнення локомотивного парку, зокрема про $100 млн грантового фінансування від Світового банку на закупівлю вживаних локомотивів.