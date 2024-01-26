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Сили оборони відбили майже 30 атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони відбили майже 30 атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників на всіх лініях фронту
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Єліне, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Волфине, Веселівка Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім атак в районах Тернів та Торського Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївки та ще дев’ять атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Українські оборонці відбили п’ять атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Миколаївка, Тягинка, Новотягинка, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Токарівка, Томина Балка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських військ.

Нагадаємо, російські окупаційні війська активізувалися на всіх напрямках, найбільша кількість атак зафіксована поблизу Мар’їнки.

До слова, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що російські сили поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

Теги: Генштаб окупанти ЗСУ війна

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