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Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців
Для українських біженців в Ізраїлі збільшили допомогу
фото із відкритих джерел

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подякував Ізраїлю за допомогу біженцям з України

Попри свою кровопролитну війну у країні, уряд Ізраїлю схвалив розширення допомоги біженцям, які прибули з України. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, ізраїльтяни зробили чудовий подарунок на Новий рік для українських біженців.

«Я дякую від імені уряду за цей жест. Незбагненно, що уряд у цей скрутний час також враховує громадян з іншої країни і навіть скорочує свій бюджет на проведення цього кроку. Ми цінуємо і дякуємо вам за турботу, дружбу та братерство двох країн. Нехай Новий рік принесе мир та спокій обом народам», – додав дипломат.

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, загалом зараз в Ізраїлі залишилося понад 15 тис. біженців з України. Усі вони залишаються в Ізраїлі на законних підставах, і поки триває війна, їхня присутність у країні не буде обмежена, наголосив дипломат.

Раніше стало відомо, що ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль. 

Джерело додало, що ХАМАС, який перебуває у стані війни з Ізраїлем, відкинув будь-які переговори про досягнення перемир'я в Секторі Гази на тлі ескалації ізраїльської агресії та «схем вбивства» палестинських лідерів. ХАМАС відмовився від будь-яких переговорів про перемир'я в Секторі Гази через наступ ізраїльської агресії та загрозу життю палестинських лідерів.

До слова, оголошення Ізраїлем про скорочення  своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази. Про це заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, передає CNN. Зауважується, що Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій.

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Теги: гуманітарна допомога українці біженці війна Ізраїль бюджет Євген Корнійчук ХАМАС

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