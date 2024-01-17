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Окупанти атакували Херсонщину: є постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти атакували Херсонщину: є постраждалі
Внаслідок російської атаки поранення отримали троє людей
фото: скріншот з відео (ілюстративне)

60-річна жінка та її 62-річний чоловік отримали вибухові травми та поранення голови

Військові РФ вдарили по Бериславу на Херсонщині, троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Армія РФ вдарила по Бериславу. Троє постраждалих», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення отримав її 62-річний чоловік. Подружжя знаходилося у власному будинку під час атаки.

Також вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік.

Підкреслюється, що усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, російські загарбники стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст.

До слова, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Теги: війна Херсонщина окупанти обстріл

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