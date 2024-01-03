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Що робити з мобілізацією? Милованов запропонував екзотичну формулу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що робити з мобілізацією? Милованов запропонував екзотичну формулу
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
фото з відкритих джерел

Милованов пропонує мобілізовувати людей до війська за принципом випадковості

Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов вигадав як покращити мобілізацію в Україні. Свої думки він опублікував у Facebook.

Зокрема, радник керівника Офісу президента пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Милованов обмірковує над тим, як Україна може мобілізовувати людей
Милованов обмірковує над тим, як Україна може мобілізовувати людей
фото: скріншот

«Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації», – зазначив він.

На таку ідею Милованова вже встигли відреагувати користувачі соцмереж.

Користувачі соцмереж відповіли на пропозицію Милованова
Користувачі соцмереж відповіли на пропозицію Милованова
фото: скріншот
Що робити з мобілізацією? Милованов запропонував екзотичну формулу фото 1
Що робити з мобілізацією? Милованов запропонував екзотичну формулу фото 2

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

Згодом стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію не буде виноситися на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, у якому він зареєстрований.

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Теги: ЗСУ мобілізація Тимофій Милованов Офіс президента

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