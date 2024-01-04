Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав головні пріоритети України у війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1 для України
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що усі дипломати виконують на 100% свою роботу, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО Україні

Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

«Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них», – сказав Зеленський.

За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1. Також основою ціллю є і нові пакети підтримки для воїнів.

«Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації», – підкреслив президент.

Нагадаємо, мобільним групам протиповітряної оборони України вистачить боєприпасів для відбиття ще декількох потужних ворожих атак.

До слова, Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою. Причиною цьому стала низька захищеність техніки від вибухівки, яку можуть скидати безпілотники.

Читайте також: ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя
Теги: війна Володимир Зеленський зброя системи ППО озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речниця Сил оборони півдня розповіла про відмінності між атаками 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні
2 сiчня, 15:31
Мобілізація стає нашою головною потребою і, одночасно, головною загрозою для внутрішньої стабільності України
Примусова мобілізація. Маємо три варіанти
27 грудня, 2023, 18:30
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
24 грудня, 2023, 11:59
Обвинувачений не мав наміру доглядати за хворою людиною, а прагнув «відкосити» від армії
На Прикарпатті ухилянт провернув аферу з інвалідом, щоб отримати відстрочку від мобілізації
23 грудня, 2023, 14:45
Галина Михайлюк є нардепкою від фракції «Слуга народу»
Зеленський призначив свого нового представника у Раді
20 грудня, 2023, 11:35
Зеленський провів підсумкову пресконференцію
Кілька думок за мотивами прес-конференції президента
20 грудня, 2023, 09:24
Данілов заявив, що якщо допомогу Україні ухвалять пізніше, то «не варто робити з цього трагедію»
Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США
12 грудня, 2023, 08:57
Джон Кірбі
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
11 грудня, 2023, 20:56
Як зауважує блогер, українським військовим заважає публічність, а саме те, що будь-хто може з легкістю порушити процес їхнього обміну
Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення
11 грудня, 2023, 20:03

Події в Україні

Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя
Литовський виробник крабових паличок став міжнародним спонсором війни
Литовський виробник крабових паличок став міжнародним спонсором війни
Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало
Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало
В окупованому Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів
В окупованому Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
46K
Путін хоче припинення вогню?
43K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
37K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
27K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
18K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua