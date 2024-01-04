Зеленський назвав головні пріоритети України у війні

За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1 для України

Зеленський наголосив, що усі дипломати виконують на 100% свою роботу, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО Україні

Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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«Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них», – сказав Зеленський.

За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1. Також основою ціллю є і нові пакети підтримки для воїнів.

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«Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації», – підкреслив президент.

Нагадаємо, мобільним групам протиповітряної оборони України вистачить боєприпасів для відбиття ще декількох потужних ворожих атак.

До слова, Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою. Причиною цьому стала низька захищеність техніки від вибухівки, яку можуть скидати безпілотники.