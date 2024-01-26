Росія послабила наступ на Україну – естонська розвідка

За словами керівника розвідки, росіяни продовжують активні бої в районі Авдіївки та накопичують там техніку

Зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди

Російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області. Про це на брифінгу заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

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За словами Ківісельга, ситуація на полі бою в Україні загалом не зазнала особливих змін за останній тиждень.

«Загальна інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми тижнями, за одним винятком. В районі Авдіївки кількість обстрілів з боку Російської Федерації має тенденцію до зростання», – повідомив він.

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За словами представника естонської розвідки, зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди – зростанням опадів і збереженням плюсової температури, через що ґрунт розмерзається й стає важкопрохідним для техніки.

Водночас, додає Ківісельг, росіяни продовжують активні бої в районі Авдіївки, де накопичують техніку – ймовірно, готуючись до чергової спроби прориву.

«Цілком ймовірно, що нинішня інтенсивність наступальної активності у напрямку Авдіївки та її можлива переорієнтація також спрямована на злам бойового духу українців», – вважає керівник розвідки Сил оборони Естонії.

Водночас на південній ділянці фронту, додав він, українські сили змогли утримати зайняті ними території, особливо на східному березі Дніпра. Загалом, підсумував Ківісельг, оперативний прорив РФ в Україні в найближчі тижні малоймовірний.

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«Можна з упевненістю сказати, що наступальна активність з російського боку починає демонструвати ознаки зниження в загальному контексті з погіршенням погодних умов. Якщо мобільність буде сповільнена, бронетехніка – загальмована, окопи – будуть заповнюватися водою, тим більше почне проявлятися битва воль, і немає сумнівів, що в України буде набагато більше волі, щоб виграти ці битви на захист власної країни», – вважає голова естонської розвідки.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська активізувалися на всіх напрямках, найбільша кількість атак зафіксована поблизу Мар’їнки.

Крім того, українські захисники мають успіхи у Запорізькій області біля села Вербове.

До слова, триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.