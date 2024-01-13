Окупований Бердянськ здригнувся від вибухів

На Бердянськом після вибухів видніються стовпи диму

Вибухи в окупованому Бердянську прогриміли у той час, коли РФ атакувала Україну ракетами

У суботу, 13 січня, близько 8-ї години ранку прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

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«Бердянськ – гучно», – написав він.

Про звуки вибухів повідомили мешканці курортного міста.

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Федоров зазначив, що поки «вся Україна «тривожилась», окуповані території вирішили не відставати».

Після вибухів у кількох районах Бердянська видно дим.

Нагадаємо, в Україні дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.