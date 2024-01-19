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Удар по пороховому заводу РФ, зміна системи надсилання повісток. Головне за 19 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по пороховому заводу РФ, зміна системи надсилання повісток. Головне за 19 січня
фото: скріншот з відео

У ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську

ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод у РФ, Україна витратить рекордну суму на укріплення, ТЦК змінюють систему надсилання повісток. «Главком» склав добірку новин 19 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

ТЦК змінюють систему надсилання повісток

В Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За словами заступниці міністра, після ухвалення відповідного законопроєкту в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують запустити у другому кварталі цього року.

Суд дозволив затримати Романа Гринкевича

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та надав дозвіл на затримання Романа Гринкевича. Чоловіка підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві.

Зокрема, син львівського бізнесмена Роман Гринкевич досі перебуває в розшуку.

ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод у РФ

У ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Тамбовський пороховий завод – один із найбільших у РФ виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».

Не дивлячись на те, що відстань від України до Тамбовської області становить понад 700 км, вибухи на цьому заводі вже відбувалися у минулому році.

Україна витратить рекордну суму на укріплення

Уряд України виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кошти виділять профільним відомствам та обласним державним адміністраціям.

СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці

У Києві «на гарячому» затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони розкрадали державні кошти на закупівлях для армії.

Як зазначається, мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 тис. За цю суму він обіцяв укласти договір про постачання оборонних товарів для ЗСУ.

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Теги: суд війна повістка бізнесмен ГУР

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