Удар по пороховому заводу РФ, зміна системи надсилання повісток. Головне за 19 січня

У ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську

ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод у РФ, Україна витратить рекордну суму на укріплення, ТЦК змінюють систему надсилання повісток. «Главком» склав добірку новин 19 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ТЦК змінюють систему надсилання повісток

В Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За словами заступниці міністра, після ухвалення відповідного законопроєкту в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують запустити у другому кварталі цього року.

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Суд дозволив затримати Романа Гринкевича

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та надав дозвіл на затримання Романа Гринкевича. Чоловіка підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві.

Зокрема, син львівського бізнесмена Роман Гринкевич досі перебуває в розшуку.

ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод у РФ

У ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Тамбовський пороховий завод – один із найбільших у РФ виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».

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Не дивлячись на те, що відстань від України до Тамбовської області становить понад 700 км, вибухи на цьому заводі вже відбувалися у минулому році.

Україна витратить рекордну суму на укріплення

Уряд України виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кошти виділять профільним відомствам та обласним державним адміністраціям.

СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці

У Києві «на гарячому» затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони розкрадали державні кошти на закупівлях для армії.

Як зазначається, мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

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За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 тис. За цю суму він обіцяв укласти договір про постачання оборонних товарів для ЗСУ.