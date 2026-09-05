Путін підтримав набір до російського війська важкохворих

Йдеться про можливість залучення до служби навіть тих громадян, яких раніше офіційно визнавали непридатними

Ініціатива прозвучала на тлі повідомлень про можливу підготовку Росії до нової хвилі мобілізації

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію дозволити служити добровольцям із категорією придатності до військової служби «Д», тобто важкохворим. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Ініціативу під час зустрічі з Путіним озвучив пропагандист Євген Поддубний. За його словами, до нього зверталися військовослужбовці, які отримали поранення і після цього були визнані непридатними до служби. Водночас вони хочуть продовжити службу в регіональних підрозділах, зокрема у формуваннях БАРС, які залучають до захисту об'єктів від атак безпілотників.

Поддубний наголосив, що йдеться не про відправлення таких людей на передову. За його словами, добровольці могли б виконувати завдання із захисту власних міст, сіл та підприємств. Він запропонував зробити для них виняток, оскільки частина таких людей, попри стан здоров'я, вважає себе здатною виконувати окремі завдання.

У відповідь Путін заявив: «Жень, поддерживаю». Водночас російський президент зазначив, що питання потребує обговорення з військовими. Також він заявив про необхідність єдиного командування для ефективнішої організації захисту російських регіонів від атак безпілотників.

Категорія «Д» у російській системі означає непридатність до військової служби. Йдеться, зокрема, про людей із тяжкими психічними розладами, онкологічними захворюваннями, ВІЛ-інфекцією, активним туберкульозом, тяжкою бронхіальною астмою, а також про людей із серйозними порушеннями зору чи слуху та відсутністю кінцівок. За чинними правилами такі захворювання та стани є підставою для визнання людини непридатною до військової служби.

Ініціатива прозвучала на тлі повідомлень про можливу підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. На цьому тлі рішення дозволити добровільну службу навіть людям із категорією «Д» може свідчити про розширення кола тих, кого Москва готова залучати до військових формувань. Фактично йдеться про можливість залучення до служби навіть тих громадян, яких раніше офіційно визнавали непридатними через тяжкі захворювання.