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Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву
Скорочення кількості дітей уже формує меншу демографічну базу для майбутнього поповнення ринку праці
фото з відкритих джерел

Наприкінці 1980-х вікові групи були рівними – тепер різниця зросла у 3,6 рази

Вікова структура населення Росії за кілька десятиліть зазнала різких змін: дітей до п'яти років стало більш ніж удвічі менше, а кількість людей старше 65 років істотно зросла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Вікова структура населення РФ змінилася

За даними української розвідки, демографічна криза в Росії почала поглиблюватися ще на початку 1990-х років. Одним із найпоказовіших проявів цього процесу стала зміна співвідношення між наймолодшою та найстаршою віковими групами.

Наприкінці 1980-х років у Росії було приблизно по 14,5 млн дітей віком до п'яти років і людей старше 65 років. За наступні десятиліття ситуація кардинально змінилася: кількість малюків скоротилася до 6,5 млн, тоді як чисельність людей віком понад 65 років зросла до 23,7 млн.

СЗРУ зазначає, що нині людей старше 65 років у Росії приблизно у 3,6 разу більше, ніж дітей до п'яти років. Наприкінці 1980-х років ці дві вікові групи були приблизно однаковими за чисельністю.

Українська розвідка пов'язує таку динаміку передусім із хронічно низькою народжуваністю. Її рівень залишається значно нижчим від показника, необхідного для простого відтворення населення. Про масштаби цього скорочення розвідка попереджала й раніше, оприлюднивши приховані демографічні показники народжуваності в РФ. Відомство також звертає увагу на заяви російських провладних експертів про нібито «відносну молодість» населення РФ у порівнянні з Японією та країнами Європейського союзу.

Росії прогнозують дефіцит молодих спеціалістів

Скорочення кількості дітей уже формує меншу демографічну базу для майбутнього поповнення ринку праці. Нинішнє покоління дітей через 10–20 років входитиме до працездатного віку, а його чисельність істотно поступається попереднім поколінням.

За оцінкою СЗРУ, протягом одного-двох десятиліть Росія може зіткнутися з гострим дефіцитом молодих спеціалістів, якщо нинішня демографічна тенденція збережеться.

Одночасно збільшується кількість людей старшого віку, яким потрібні пенсійне забезпечення та соціальні послуги. Це означає більше навантаження на систему соціального забезпечення РФ і водночас скорочення кількості потенційних працівників.

РФ випередила глобальний процес старіння населення

СЗРУ наголошує, що старіння населення поступово стає загальносвітовою проблемою. Росія, за оцінкою української розвідки, зазнала масштабних демографічних змін значно раніше за багато інших країн.

У відомстві зазначають, що РФ фактично випередила світовий демографічний перелом майже на 30 років. Серед основних чинників СЗРУ називає низьку народжуваність, скорочення молодого покоління та збільшення частки людей старшого віку.

До слова, наслідки старіння населення вже позначаються на російському ринку праці: у червні «Главком» повідомляв, що близько 7 млн із 40 млн російських пенсіонерів продовжують працювати. Кремль хоче залучати пенсіонерів до роботи – розвідка.

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Теги: молодість населення послуги криза розвідка демографічна криза росія

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