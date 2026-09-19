Лукашенко розповів, про що сперечається із Путіним

Лукашенко розповів, що з'ясовує з Путіним, хто з них більший диктатор. Мовлялв, жарти в них такі

72-річний політик заявив, що до влади його нібито привів народ і він за неї зовсім не тримається

Самопроголошений президент Білорусі часто веде суперечки з главою Кремля Володимиром Путіним щодо того, хто з них насправді є «більшим диктатором». Про це Олександр Лукашенко заявив у своєму виступі на молодіжному форумі, повідомляє «Главком» із посиланням на білоруське державне інформаційне агентство «Белта».

При цьому політик зазначив, що подібні суперечки з Путіним він веде несерйозно. Мовляв, жарти в них такі.

«Ми часто жартома сперечаємося з Володимиром Володимировичем Путіним, хто з нас більший диктатор», – зізнався президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що до влади його нібито привів народ і він за неї зовсім не тримається.

«Ніколи не вірте тому, що «Лукашенко утримує владу посинілими руками», – зазначив він, додавши, що «вже наївся цієї влади до межі».

72-річний політик зазначив, що його відставка залежить лише від наступника, здатного «взяти» та «утримати» країну.

«Якщо здатні – починайте вже завтра», – заявив молоді Лукашенко, який уже 28 років безперервно обіймає посаду глави держави.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабну перевірку білоруської армії. За його словами, вона може включати й мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром».