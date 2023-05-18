У Києві чути вибухи, працює ППО
Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до відбою тривоги
Після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».
Зазначимо, що в Києві та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.
Оновлено о 05:04
За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Оновлено о 5:20
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що кілька вибухів пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.
За попередньою інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.
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