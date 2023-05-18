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У Києві чути вибухи, працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві чути вибухи, працює ППО
У Києві та області триває повітряна тривога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до відбою тривоги

Після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Зазначимо, що в Києві та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Оновлено о 05:04

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

У Києві чути вибухи, працює ППО фото 1
скриншот: Telegram / КМВА

Оновлено о 5:20

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що кілька вибухів пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. 

У Києві чути вибухи, працює ППО фото 2
скриншот: Telegram / Віталій Кличко

За попередньою інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Теги: тривога Київ вибух

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