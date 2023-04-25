Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах

За останню добу росіяни завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування у Запорізькій області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли із мінометів та ствольної артилерії, Корюківський та Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі з території РФ здійснено обстріл, м. Середина-Буда. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Дані уточнюються.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли семи прикордонних громад – Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської. Зафіксовано 83 прильоти з мінометів та артилерії. Є руйнування. На території Миропільскої громади пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин. Есманська громада: пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.

Запорізька область

За останню добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування у Запорізькій області: 91 артобстріл, п'ять авіаударів, п'ять з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА. Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування. Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей. Одна жінка 1957 р.н. у Степногірську отримала поранення. Їй надали необхідну допомогу. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора двічі за день ворог атакував Нікопольський район. На територію Марганецької громади прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Без жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка.

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На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка. У смт Дворічна Куп’янського району під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка. Також вчора під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ. Без постраждалих та значних руйнувань.

Луганщина

За добу противник здійснив 87 обстрілів по позиціям наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка. Внаслідок ворожих обстрілів за 24 квітня зруйновано будинок в н.п. Макіївка. Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади окупованої Луганщини. Зокрема, у Хрустальному вони розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. А у Голубівці використовують одну із шкіл як медичний пункт. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

За добу росіяни здійснили 34 обстріли по 18 населених пунктах, серед яких: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, смт Північне, с.Времівка, с.Іванопілля, с.Карлівка, с.Новобахмутівка, с.Предтечине, с.Хромове с.Шахтарське. Пошкоджено 39 житлових будинків, з них один – багатоквартирний; дві школи, зупинка громадського транспорту, будівля виїзної амбулаторії, залізнична колія, господарча будівля, ЛЕП.

За добу на Донеччині: двоє загиблих, 13 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Пошкоджень інфраструктури і постраждалих не зафіксовано.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них по м. Херсон противник здійснив шість обстрілів. Обстріляно райони 10 населених пунктів: с.Зміївка, с.Іванівка, с.Дніпровське, с.Одрадокамянка, с.Веселе, с.Козацьке, с.Львове, с.Дудчани, с.Зимівник, с.Шляхове, с.Висунці, с.Софіївка, с.Кізомис, с.Інженерне, с.Ольгівка, с.Токарівка, м.Берислав, с.Милове, с.Республіканець, с. Тягинка, с.Антонівка, с. Гаврилівка, с. Михайлівка, с. Садове.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району; будівлю громадської організації середмістя Херсона. Через російську агресію чотири людини дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 52 особи.

Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.