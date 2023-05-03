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Роман Шрайк Журналіст

Путін сам «бомбанув» Кремль. Чи треба вірити у таку конспірологію?

glavcom.ua
Окупанти заявили, що Україна, нібито, атакувала безпілотниками Кремль
скріншот з відео

Зверніть увагу, що подію намагалися приховувати аж 12 годин

Я не вірю в конспірологію, що «це Путін сам Кремль бомбардував, щоб зробити страшне» з простих причин.

Перше

У конспірологію як основний варіант вірити взагалі не варто.

Так, деякі події можуть виявлятися «багатоходівками», але їх кількість статистично невелика.

Друге

Для цих товаришів важлива всяка сакральщина.

«Москва! Кремль!» (Не забудьте зробити вираз обличчя захопленого дебіла, що раптово усвідомив сенс всього свого життя).

Тому будинок у глибинці для провокації підірвати можна, а ось вороже проникнення до Кремля сприймається як ганьба. Не вберегли святиню.

Зверніть увагу, що подію намагалися приховувати аж 12 годин. Опублікували офіційно тільки коли відосики полізли по соцмережах та месенджерам. Тому що соромно.

Третє

Цим виродкам, щоб зробити страшне, причини взагалі не потрібні.

Зараз, за часів викрученої на максимум зомбі-машини, їм насправді можна взагалі нічого не робити, а просто розповісти щось по телевізору. Та й Лавров щось промичить для країн, куди його ще пускають.

Таким чином можна виправдати будь-що навіть постфактум, і все одно спрацює. Завжди працює.

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Джерело
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Теги: путін обстріл Москва

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Роман Шрайк

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