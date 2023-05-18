Ракетний удар по Одещині: є прильоти та жертви

Під час ракетної атаки є влучання у промисловий об'єкт на Одещині

У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, більшість ракет ворога збито над морем силами ППО.

«На жаль, є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено», – повідомив Братчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його даними, у Чорному морі на бойовому чергуванні в окупантів перебуває підводний човен-ракетоносій. Можливий залп – чотири «Калібри». «Вночі пуски крилатих ракет здійснював надводний корабель, що відразу повернувся до пункту базування», – повідомив Братчук.

Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 2:54 до 6:04.

Як повідомлялося, жителі Одеси близько 22:00 17 травня почули потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У декількох районах впали ракетні уламки, виникла пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака на Київ була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Як повідомлялося, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги. Крім того, росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину.