Ракетний удар по Одещині: є прильоти та жертви
Під час ракетної атаки є влучання у промисловий об'єкт на Одещині
У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині.
Як повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, більшість ракет ворога збито над морем силами ППО.
«На жаль, є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено», – повідомив Братчук.
За його даними, у Чорному морі на бойовому чергуванні в окупантів перебуває підводний човен-ракетоносій. Можливий залп – чотири «Калібри». «Вночі пуски крилатих ракет здійснював надводний корабель, що відразу повернувся до пункту базування», – повідомив Братчук.
Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 2:54 до 6:04.
Як повідомлялося, жителі Одеси близько 22:00 17 травня почули потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У декількох районах впали ракетні уламки, виникла пожежа.
Атака на Київ була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
Як повідомлялося, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги. Крім того, росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину.
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