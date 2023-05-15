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Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії
Іноземців хочуть заманити до лав армії держави-агресора
фото з відкритих джерел

Президент Росії  підписав указ про спрощене отримання громадянства РФ іноземцям, які уклали контракт

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно підписав закон про спрощене надання російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження військової служби. Відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Нові правила торкнуться іноземців, які уклали військовий контракт терміном не менше року. Вони зможуть звернутися із заявами про прийом у громадянство Росії без надання посвідки на проживання, а також без проживання безперервно протягом п'яти років на території країни.

Разом з тим, передбачається, що перший контракт про проходження військової служби може бути укладений з іноземними громадянами на один рік. Раніше мінімальний термін такого контракту дорівнював п'яти рокам.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм перебуванням на посаді президента й продовженням своєї політики дедалі більше ізолює РФ від цивілізованого світу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії.

За словами гаранта України, Путін не зважає на цінність життя не тільки українців, але і власного народу. Це найбільше відчувають окупанти, які від початку вторгнення демотивовані, адже знають, що Путін в будь-який момент може ними пожертвувати.

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Теги: окупанти путін закон Володимир Зеленський президент диктатор правила

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