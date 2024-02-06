Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту

Негода спричинила підтоплення на Закарпатті

На Закарпатті сильні опади спричинили зсув ґрунту, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині. Наразі тривають роботи з розчищення проїжджої частини та розкрижування дерев. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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За інформацією відомства, інтенсивні опади стали причиною підтоплення у Тячівському та Рахівському районах.

«Надзвичайники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції, адже існувала загроза знеструмлення цілого району. А також з підвального приміщення одного з місцевих магазинів і 4 житлових будинків.

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На Тячівщині було затоплене одне подвір’я та підвал. Унаслідок підняття води в р. Глибокий Потік відбувся підмив доріг», – йдеться у повідомленні міністерства.

Наслідки підтоплень Фото: МВС

Нагадаємо, у січні негода та опади на Свалявщині призвели до паводка, який затопив село Стройне, що на Закарпатті. Вода дісталася до будівель та повністю вкрила прилеглі землі.