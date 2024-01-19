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Затоплені будинки та траси: на Закарпатті вирує негода (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затоплені будинки та траси: на Закарпатті вирує негода (фото)
Наразі затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь
фото: пресслужба ДСНС

Відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів

На Закарпатті внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків  відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до затоплення. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення через інтенсивні дощі. Станом на ранок 19 січня затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь.  Про це повідомляє із ДСНС. 

Як зазначається, внаслідок негоди на Закарпатті минулої доби були підтоплені 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь. 

Рятувальники відкачували воду з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, с. Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району. 

Наразі затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь

Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі с. Вільхівка Хустського району, автошлях місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і автодорогу Ком’яти-Заріччя, вказали в ДСНС.

Також у тимчасово окупованому Севастополі лише за одну ніч випала третина місячної норми опадів. Через дощі у місті затоплено будинки, ділянки та вулиці.

Теги: Закарпаття негода вода

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