Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
Вітрогенератор зламано внаслідок падіння
фото: скріншот із відео

Одещина потерпає від негоди

В Україні не вщухає негода. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж, повідомляє Міністерство енергетики.

Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

Внаслідок складних погодних умов 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.

Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців.

Теги: енергетика Одещина снігопад негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 2023, 06:10
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
25 грудня, 2023, 06:30
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
7 сiчня, 23:10
У Кривому Розі вирує негода
Частина Кривого Рогу знеструмлена, котельні працюють на генераторах
Вчора, 09:01
До прибирання снігу в Києві задіяні 303 одиниці техніки «Київавтодору»
Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян
14 грудня, 2023, 07:45
Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій
Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення
19 грудня, 2023, 22:28
Київ на Різдво став казковим
На Різдво Київ замітає снігом (відео)
25 грудня, 2023, 07:37
Столицю на свята засипало снігом
Різдвяний снігопад у Києві: яка ситуація в столиці
25 грудня, 2023, 09:24
7-8-9 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов
Очікуються морози до 22 градусів: на вихідних погода в Україні різко зміниться
5 сiчня, 13:39

Новини

На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
45K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
34K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
24K
Чому у Північної Кореї ракети є, а в Україні немає
21K
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
15K
Мобілізація. Відповіді на поширені запитання

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua