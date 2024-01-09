На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)

Одещина потерпає від негоди

В Україні не вщухає негода. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж, повідомляє Міністерство енергетики.

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Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

Внаслідок складних погодних умов 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.

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Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців.