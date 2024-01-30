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Сховав закордонний паспорт у запіканці: прикордонники впіймали «винахідливого» втікача

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сховав закордонний паспорт у запіканці: прикордонники впіймали «винахідливого» втікача
Кінцевою точкою «мандрівки» молодика мала стати Німеччина
фото: ДПСУ

22-річний житель Кривого Рогу намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону

На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

Українець мав із собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі із прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт для виїзду за кордон він вирішив сховати у боксі з їжею. Документ, запакований у поліетилен, прикордонники виявили під час огляду його речей.

На відео, опублікованому прикордонниками, видно, що чоловік сховав паспорт у лоток із запіканкою. Сам документ він завбачливо поклав у канцелярський файл – очевидно, щоб не зіпсувався.

У ДПСУ також зазначили, що кінцевою метою «мандрівки» українця мала стати Німеччина. Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

Як відомо, прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину державного кордону. Кількість незаконних спроб перетину кордону залишається сталою. Найчастіше ухилянти намагаються втекти через «зелену» ділянку кордону або через пункти пропуску з підробними документами.

Нагадаємо, прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.

Раніше повідомлялося, що далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації. Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». 

До слова, прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину. Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з соцмереж, які за $5 тис. обіцяли організувати йому безперешкодний перетин кордону.

Про те, що шлях до сусідньої Угорщини пролягатиме через річку, молодик дізнався вже на березі Тиси. Зіскочивши з обриву у крижану воду з потужною течією, киянин зрозумів, що потрапив у небезпечну пастку, вхопився за гілки дерев, вкритих водою та льодом, але через сильний холод вибратися самостійно з річки вже не зміг.

Зауважимо, ДПСУ повідомила, скільки за рік було викрито груп, які переправляли чоловіків за кордон.

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Теги: ухилянти кордон паспорт Закарпаття Німеччина прикордонники

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