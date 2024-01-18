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Вода дісталась будинків: внаслідок паводку на заході України затопило село (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вода дісталась будинків: внаслідок паводку на заході України затопило село (відео)
Вже не вперше на Закарпатті фіксують потужний паводок
фото: скріншот з відео

Вода дісталася до будівель та повністю вкрила прилеглі землі

Негода та опади на Свалявщині призвели до паводка, який затопив село Стройне. Відповідне відео опублікували в соцмережі.

На відео видно, що вода дісталася до будівель та повністю вкрила прилеглі землі.

Зазначимо, паводки для села є проблемою. Зокрема, Стройне вже опинялося «під водою» у лютому минулого року.

Нагадаємо, на початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

До слова, минулого року на Закарпатті підліток зник безвісти після того, як його змило водою.

 

Теги: село Закарпаття негода паводок

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