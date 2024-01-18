Вода дісталась будинків: внаслідок паводку на заході України затопило село (відео)

Вже не вперше на Закарпатті фіксують потужний паводок

Вода дісталася до будівель та повністю вкрила прилеглі землі

Негода та опади на Свалявщині призвели до паводка, який затопив село Стройне. Відповідне відео опублікували в соцмережі.

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На відео видно, що вода дісталася до будівель та повністю вкрила прилеглі землі.

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Зазначимо, паводки для села є проблемою. Зокрема, Стройне вже опинялося «під водою» у лютому минулого року.

Нагадаємо, на початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

До слова, минулого року на Закарпатті підліток зник безвісти після того, як його змило водою.