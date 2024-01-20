Сніговий апокаліпсис у США: загинули щонайменше 50 людей

За прогнозами синоптиків, цими вихідними в декількох штатах США температура впаде до -26 градусів

Мороз, снігові вітри та товстий лід спричинили аварії на дорогах, тисячі людей залишилися без електроенергії

Протягом останніх кількох днів у Сполучених Штатах Америки сильно погіршилася погода. У країні морози, сильний вітер, шторм та інтенсивні снігопади. Через аномальні погодні явища та різке зниження температури загинуло щонайменше 50 людей у різних штатах США. Про це повідомляє Associated Press.

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Морозні температури, снігові вітри та товстий лід спричинили аварії зі смертельними наслідками на дорогах й ускладнили авіасполучення. Також через негоду були закриті школи, а тисячі людей залишилися без електроенергії.

Рятувальники ліквідовують насліди негоди в штаті Орегон фото: AP

Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив 14 жертв негоди, зокрема п'ятеро жінок загинули на шосе Пенсильванії у автотрощі. Серед загиблих був 25-річний чоловік, який мешкав в пересувному будинку. Він замерз після того, як обігрівач вимкнувся через падіння.

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У штаті Кентуккі, за даними губернатора, відомо про п'ятьох загиблих, а в Орегоні троє людей постраждали від ураження електричним струмом внаслідок падіння лінії електропередачі на їхнє авто. За даними сайту відстеження Poweroutage.us, станом на вечір 19 січня 75 тис. жителів Орегону залишилися без світла.

США накрили сильні снігопади фото: AP

Також відомо про загиблих в Іллінойсі, Канзасі, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Вісконсині та штаті Вашингтон.

Загалом хуртовини вразили кілька частин США, включно з Тихоокеанським північним заходом, Скелястими горами та частиною Нової Англії, зокрема західним Нью-Йорком, де, за словами метеорологів, поблизу Буффало за п’ять днів цього тижня випало близько 1,9 метра снігу. Морози також поширилися на південь США, для якого така зимова погода аномальна.

За прогнозами синоптиків, цими вихідними температура впаде до -26 градусів за Цельсієм у Міссурі, Арканзасі, Міссісіпі, Кентуккі, Теннессі та Канзасі. Однак вже наступного тижня може бути відлига.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до затоплення. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення через інтенсивні дощі.