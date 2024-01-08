МВС розповіло, скільки автівок із салону придбали українці торік

Українці купили та зареєстрували майже 61 тис. нових легкових автомобілів у 2023 році

За минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2,1 млн реєстраційних операцій з транспортними засобами

В Україні зареєстровано 411 311 транспортних засобів у 2023 році. З них – 138 256 нових придбаних в автосалонах. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Загалом за минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2,1 млн реєстраційних операцій з транспортними засобами. Це: перереєстрація автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів, реєстрація авто, завезених з-за кордону, лізинг тощо.

За даними профільної асоціації «Укравтопром», українці купили та зареєстрували майже 61 тис. нових легкових автомобілів у 2023 році, що на 60,6% більше у порівнянні з попереднім роком.

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У 2022 році було зареєстровано лише 37,9 тис. нових автомобілів. У 2021-му цей показник перевищив 100 тис. автомобілів.

Реєстраційні дії з транспортними засобами фото: hsc.gov.ua/Головний сервісний центр МВС

Також у МВС нагадують, що наприкінці 2023 року в застосунку Дія запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

З початку запуску, з 20 грудня по 31 грудня, через Дію продали 1504 транспортні засоби. Поки що ця послуга доступна виключно фізичним особам.

Нагадаємо, народні депутати передали на розгляд Верховній раді проєкт закону, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію».

До слова, у період з січня по жовтень 2023 року в Україні зафіксовано понад 19 тис. ДТП з травмованими та загиблими. Антирейтинг по аварійності на дорогах очолили Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина, інформує платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот»