Негода та аварія залишили без газу села на Полтавщині
У деяких населених пунктах було відсутнє й світло, але енергетики швидко відновили електропостачання
На Полтавщині без газопостачання залишилися мешканці десяти сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Причина відключення – погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції. Пронін підкреслив, що фахівці працюють над усуненням наслідків.
Очільник Полтавської ОВА додав, що в частині населених пунктів Шишацької громади не було світла. Завдяки оперативній роботі енергетиків електропостачання в домівки людей повернули.
Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що потужні снігопади та крижані дощі – зимова негода, що вирує у різних регіонах країни, значно впливає на нашу енергосистему. Відтак найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.
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