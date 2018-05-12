Синоптик розказала про погоду на вихідних: буде холодно

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Під вітер та дощі потрапить майже вся Україна

Майже вся Україна потрапить у неділю, 13 травня, під дію циклону, який принесе із собою похолодання, вітер та дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, під дію цього циклону вже потрапив схід, який опинився у хмарах з періодичними дощами.

«Мало йому дощу, вітру, то ще й знизив температуру повітря. У Харкові, наприклад, зараз лише +12 градусів», - зазначає метеоролог про поточну погоду.

«Завтра циклон вивертатиметься проти годинникової стрілки, а в циклоні рух завжди проти годинникової стрілки, і під дощі, вітер та похолодання потрапить практично вся Україна. Отже, завтра в нас - вітряні холодні дощі (карта) з денною температурою повітря +10+17 градусів. На Заході буде тепліше, до +20 градусів, та й то не скрізь», - прогнозує Діденко.

У Києві - неділя з дощем, вітром, максимальна температура повітря після нещодавньої спеки лише +13+16 градусів.

«Одягайтеся не легковажно, щось із довшим рукавом і взуттям не із тканини. Але хто не любить спеку, а любить погуляти під свіжим дощем - якраз воно», - радить спеціаліст.

Наступний тиждень буде теплішим, додає Діденко.