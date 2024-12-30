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Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода у новорічну ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода у новорічну ніч
характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків
фото з відкритих джерел

У перший день Нового року потепліє до +4...+9 °C, а на півдні до +6...+11 °C

У переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C. Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. 

У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

Також синоптикиня попереджає, що характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків.

У ніч на перше січня в Україні очікується близько 0 °C. Проте у перший день Нового року потепліє до +4...+9 °C, а на півдні до +6...+11 °C. Опадів не передбачається, тож Новий рік розпочнеться сонячно.

У четвер, 2 січня, стане ще тепліше, а ось ближче до вихідних, із 3 - 4 січня, в Україні очікується похолодання.

Нагадаємо, в Україні січень 2025 року буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура очікується вище за норму. Згідно із прогнозом, середня місячна температура повітря у січні становитиме 0…-3°C, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях очікується 0…+2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.

Також Кліматичний Центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року. Зміна клімату загрожує людству катастрофічними наслідками. За даними ООН, тільки від спеки щороку гине півмільйона людей, а світова економіказазнає трильйонних збитків.

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Теги: Європа повітря вітер Наталка Діденко погода новорічні свята

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