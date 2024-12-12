Дід Мороз, Маша та Ведмідь. Новорічна інсталяція на Київщині обурила українців

На центральній площі Українки встановлено ялинку

У місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв... російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі. Окрім російського Діда Мороза та його онуки на паркані також є герої російських та радянських мультфільмів «Ну, постривай!», «Троє з Простоквашино» та «Маша та Ведмідь».

Новорічна інсталяція в місті Українка на Київщині фото: glavcom.ua

Новорічна інсталяція із радянськими персонажами в місті Українка на Київщині фото: glavcom.ua

Новорічна інсталяція із персонажами російських мультиків в місті Українка на Київщині фото: glavcom.ua

Користувачі соцмереж висловлюють своє обурення такою інсталяцією.

скріншот

Зауважимо, Дід Мороз – головний атрибут Нового року в СРСР – не лише казковий герой, як його представляють в російських казках, кіно та мультиках. Насамперед він один з персонажів антирелігійної та антиріздвяної пропаганди у колишньому Союзі.

Мультфільм «Маша та Ведмідь» взагалі несе загрозу національній безпеці України. Науковці, психологи та соціологи проаналізували сюжет мультика та довели, що це ніщо інше, як інструмент пропаганди РФ. У мультфільмі показані типові образи сучасного населення Росії та атрибутика їхнього повсякденного життя – балалайки, червона зірка, самовари, кокошники, сарафани. Також Ведмідь постійно ностальгує за СРСР.

Як повідомлялося, жителі російського Нижнього Новгорода поскаржились на головну новорічну ялинку міста, бо її прикрасили у синьо-жовтих кольорах. Так, мешканці заявили, що святкові прикраси на ялинці нагадують їм кольори українського прапора.

Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни.