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Європа мерзне, планета нагрівається. Видання ВВС пояснило, чого чекати далі від клімату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європа мерзне, планета нагрівається. Видання ВВС пояснило, чого чекати далі від клімату
Кламітичні зміни суттєво вплинуть на людство
фото із відкритих джерел

Нагрівання планети веде до збоїв у системі охолодження і циркуляції води і повітря. В

Кліматичний Центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року. Про це пише BBC.

«Тепер уже можна з повною впевненістю стверджувати, що 2024 рік стане найспекотнішим роком в історії. Цілі Паризької угоди поки не порушені, але зараз, як ніколи, потрібні амбітні заходи для боротьби зі зміною клімату», – сказала заступниця голови C3S Саманта Берджесс.

Цей рік стане не тільки найспекотнішим за весь час спостережень, а й вперше перетне рубіж потепління в 1,5°C, утримати який домовилися майже всі країни світу в Парижі в 2015 році.

Лідери держав домовилися обмежити підняття глобальної температури до кінця століття значно нижче 2°C та вжити заходів, щоб обмежити підвищення температури до 1,5°C. Однак кліматична наукова спільнота давно попрощалася з надіями утримати цей рубіж і тепер сподівається, що світ нарешті візьметься за рішуче скорочення викидів.

Зміна клімату загрожує людству катастрофічними наслідками. За даними ООН, тільки від спеки щороку гине півмільйона людей, а світова економіка зазнає трильйонних збитків. Є також інші наслідки. Нагрівання планети веде до збоїв у системі охолодження і циркуляції води і повітря. В результаті розгойдуються погодні «гойдалки» між холодом і спекою, частішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі та повені. Листопад, що минув, став черговим тому підтвердженням.

Європа мерзне і мокне

Поки погода решти світу б'є нові температурні рекорди, минулий місяць у Європі не увійшов навіть до десятки найтепліших листопадів.

Натомість опади спричинили руйнівні повені в Іспанії. Надмірні дощі випали на більшій частині Східної Європи, півдні Балкан та Греції, а також Лондоні та всьому півдні Великої Британії.

Було не тільки прохолодно і мокро, а й безвітряно. В результаті загострилася енергетична криза.

Ціни на світло та тепло в Європі залишаються високими ось уже четверту зиму через розв'язану Кремлем газову війну проти ЄС, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У вогкому листопаді відбір газу з європейських підземних сховищ виявився рекордним майже за півтора десятиліття. На початок грудня їх було заповнено лише на 86%. Минулого року було 96%, два роки тому – 93%.

Такими темпами до кінця опалювального сезону запаси будуть майже вичерпані, а отже європейським споживачам ще рік доведеться переплачувати за електроенергію та опалення, а промисловості – програвати конкуренцію заводам у Китаї та США, де газ уп'ятеро дешевший.

Втім ситуація складатиметься не найкраще і надалі. Синоптики обіцяють Європі чергову хвилю холоду, сніг у Німеччині та Шотландії. І лише довгострокові прогнози залишають надію на те, що традиційно найхолодніші місяці року – січень та лютий – виявляться трохи теплішими за середній рівень.

До слова, Арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року. Міжнародна група вчених із США та Швеції вирахували, коли морські льоди в Арктиці можуть повністю розтанути в літній період. Виявилося, що цей момент може настати раніше, ніж передбачалося.

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Теги: Європа соціум економіка клімат повітря криза опалення погода населення

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