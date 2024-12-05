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Хмарно, невеликий мороз: прогноз погоди на 5 грудня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хмарно, невеликий мороз: прогноз погоди на 5 грудня
У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°
фото: glavcom.ua

Температура вдень коливатиметься від 3° морозу до 6° тепла в залежності від регіону

Сьогодні, 5 грудня, в Україні буде хмарно. Істотних опадів не передбачається. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Хмарно, невеликий мороз: прогноз погоди на 5 грудня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно і без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: прогноз погоди погода

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