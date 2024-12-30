Скільки коштує найдешевша та найдорожча новорічна ялинка: цікаві дані з регіонів

Цього року лісгоспи планують реалізувати близько 200 тис. новорічних дерев до кінця року

Згідно з даними Держлісагентства, близько 1 млн хвойних дерев виростили на спеціальних плантаціях у 2024 році. Половина з цих дерев – сосни. Цього року лісгоспи планують реалізувати близько 200 тис. новорічних дерев до кінця року. 44,5 тис. дерев легальних ялинок вже продано станом на початок грудня. Про це свідчать дані Опендатабот.

Станом на 9 грудня було зафіксовано 402 випадки незаконної вирубки новорічних дерев. Кількість випадків незаконної вирубки збільшилась вдвічі, порівняно з тогорічним новорічним сезоном. Проте, як відомо, лідером за незаконними вирубками став 2021 рік – 1932 випадки.

Щодо вартості дерев, то середня ціна одного дерева зросла у 1,5 раза з 2021 року. До того ж українці купують менше дерев, аніж до повномасштабної війни. Найбільше дерев за 2024 рік виростили на Вінниччині, а найдорожче дерева коштують на Закарпатті.

«1,07 млн хвойних дерев виростили лісгоспи на спеціальних плантаціях цьогоріч. Це удвічі менше, ніж у 2021 році – 2,05 млн дерев. З них 52% – сосни, ще 44% – ялинки. Решта 4,5% – інші породи хвойних. Найбільше дерев для продажу виростили у лісах Вінниччини та Житомирщини – 20% та 16% відповідно.

Від початку повномасштабної війни продажі новорічних дерев впали вдвічі. Так, у 2021 році реалізували 445 тис. дерев, а вже у 2022 році – лише 206 тис. Торік обсяги продажу зросли на 20% – до 247,5 тис.», – йдеться у повідомленні.

Наразі середня закупівельна ціна ялинки становить 154 грн. Це на 15% більше порівняно з минулим роком та у 1,5 раза до 2021. Найдорожчі дерева цьогоріч були продані в Закарпатській області – середня вартість склала 918 грн, найдешевші – у Харківській: 92 грн. Торік найдорожчі ялинки були на Київщині – 414 грн, а найдешевші – на Житомирщині: 95 грн.

Зазначимо, що купуючи ялинку, слід перевіряти документи продавця, особливо, якщо дерево не походить з лісгоспів Держлісагентства. Кожне дерево має мати маркування етикеткою або биркою-стяжкою з індивідуальним номером і штрих-кодом. Їх можна перевірити на сайті Системи електронного обліку деревини. Якщо інформація за номером в системі відсутня, ялинка може бути нелегальною.

Купуючи легальні новорічні дерева, можна убезпечити себе від «хвойних» вирубаних на території ЧАЕС. Також це запобігає нелегальній вирубці дерев в Україні.

Нагадаємо, що синоптики наголосили, що погода в Україні на Новий рік не нагадуватиме зимову.