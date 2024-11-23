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Кліматичні зміни пришвидшили урагани по всьому світу – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кліматичні зміни пришвидшили урагани по всьому світу – Bild
Ураган «Мілтон» завдав чималих збитків у США
фото із відкритих джерел

Буревії стали швидшими у середньому на 29 км/год

Вчені дійшли висновку, що кліматичні зміни посилюють урагани: за останні шість років швидкість вітрів атлантичних штормів збільшилась у середньому на 29 км/год. Це пов'язано з потеплінням океанських вод, що призводить до більш частих і потужних ураганів. Про це пише Bild.

Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research: Climate, показало, що з 2019 до 2023 року 40 буревіїв піднялися на одну категорію за шкалою Саффіра – Сімпсона через збільшення швидкості вітрів.

Температура Атлантичного океану зросла на 2-3 градуси за Цельсієм, а місцями – до 4 градусів. Буревії підживлюються теплом води, що посилює їхню руйнівну міць, заявив кліматолог Деніел Гіффорд, провідний автор дослідження. За його словами, ураган п'ятої категорії завдає приблизно у 400 разів більше збитків, ніж такий же, але першої категорії.

Серед найбільш руйнівних ураганів цього року – «Беріл», «Хелен» та «Мілтон», які посилилися на 26-39 км/год через зміни клімату. Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США відзначило, що зміни клімату також впливають на взаємодію буревіїв один з одним, як це було у випадку з буревієм «Мілтон», який спричинив серію торнадо. Нагадаємо, ураган «Мілтон» досягнув узбережжя поблизу містечка Сієста-Кі американського штату Флорида зі швидкістю понад 190 км на годину.

Теги: США клімат Флорида ураган дощ погода

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