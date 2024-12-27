Чи буде сніг на Новий рік? Прогноз синоптиків

Незначне зниження температури та мокрий сніг: синоптик поділилась, якою буде погода на Новий рік

У вівторок 31 грудня передбачається несуттєве зниження температури повітря на півночі України, включно з Києвом, а на північному сході є ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що вихідні перед Новим роком будуть синоптично спокійними, без метеоекстрем. Істотних опадів не передбачається, проте триматиметься хмарна туманна погода. Синоптичну ситуацію 28 та 29 грудня над Україною визначатиме антициклон, тому буде спостерігатись невеликий, максимум помірний вітер.

Температура повітря як триматиметься позначки нуля. В Україні впродовж суботи-неділі очікується 0+4 градуси, хіба що вночі 28-го грудня у східній частині, а 29-го грудня і на заході 0-3 градуси морозу.

«У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується близько нуля, вдень 0+2 градуси», – йдеться у повідомленні.

Тож до Нового року збережеться переважно тепла погода без істотних опадів, а в новорічну ніч сніг буде відсутній по всій країні, за винятком гірських районів деяких західних областей.

Також відомо, що у перший день нового року швидкість вітру зменшиться і його напрям поступово зміниться на південно-західний.

Синоптичну ситуацію 28 та 29 грудня над Україною визначатиме антициклон фото: Наталка Діденко, Facebook

1 січня 2025 року збережеться вплив області високого тиску, тому опадів не передбачається. Вітер 31 грудня очікується з західного та північно-західного напрямку, 9 – 14 м/с, вдень – із поривами до 15 – 20 м/с (за винятком південної частини країни та Закарпаття).

Нагадаємо, що в Україні 27 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь.