Сирський назвав ключове завдання ЗСУ

Сирський про протидію «Шахедам»: Завдання номер один – масштабування ефективних БпЛА-перехоплювачів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, присвячену протидії російським ударним безпілотним літальним апаратам (БпЛА), які щоночі тероризують українські міста. За його словами, ключовим завданням є нарощування та масштабування вже ефективних засобів боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів», – наголосив Олександр Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що ворог постійно змінює характеристики своїх «Шахедів» та тактику їх застосування. Учасники наради обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та їх своєчасного знищення.

Олександр Сирський поставив конкретні завдання та визначив пріоритетні напрямки у цій боротьбі. Він підкреслив, що від ефективності протидії дронам залежить «життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому».

Нагадаємо, генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. У ніч на 14 червня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по підприємствах, що виробляють вибухові речовини та боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, було уражено потужності АТ «ННК» у Самарській області РФ. Це підприємство є провідним виробником компонентів вибухових речовин та вважається важливим об’єктом ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі промислової зони.