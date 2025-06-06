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Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України
Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу
фото: US Institute of Peace — via Wiki Commons

Моббс про Путіна: «Він хоче тільки більшої війни – і всю Україну»

Меган Моббс, очільниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation та донька спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога, звернулася до батька під час масованої російської атаки по Києву. Як передає «Главком», про це вона написала в ікс.

«Можливо, це (через - ред.) вибухи й стрілянину посеред ночі, але в мене якесь дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру», – написала Моббс. Вона каже, що Росія хоче, щоб США повірили, ніби її обстріли України є відповіддю на удари по її стратегічній авіації. Але, каже Моббс, «українські точкові удари були реакцією на безперервні російські атаки по цивільних і лише після того, як Путін відмовився від перемир’я».

«Він хоче тільки більшої війни – і всю Україну», – наголосила вона.

Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України фото 1
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Нагадаємо, Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України. Її фонд створив логістичний хаб на румунсько-українському кордоні, через який надіслав 10 000 партій із ліками, медичним приладдям та іншою гумдопомогою понад 70 гуманітарним організаціям і лікарням в Україні.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста. У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

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Теги: війна Кіт Келлог

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