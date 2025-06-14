Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів ВПК у Самарській області

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів ВПК у Самарській та Ставропольській областях РФ

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. У ніч на 14 червня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по підприємствах, що виробляють вибухові речовини та боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, було уражено потужності АТ «ННК» у Самарській області РФ. Це підприємство є провідним виробником компонентів вибухових речовин та вважається важливим об’єктом ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі промислової зони.

Також, за повідомленням Генштабу ЗСУ, здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї РФ. Цей комбінат є одним із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство активно задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Повідомляється про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо в районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ, передає «Главком».

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.