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Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
фото: glavcom.ua

Станом на 10:43 повітряну тривогу скасовано

У столиці та кількох областях знову лунають сирени відбою повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.

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Теги: окупанти Київ війна ракета дрон

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