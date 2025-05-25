Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
Станом на 10:43 повітряну тривогу скасовано
У столиці та кількох областях знову лунають сирени відбою повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.
У Харкові було три удари по місту.
Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.
Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.
Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.
На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.
У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.
На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.
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