Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський побував на передовій та оголосив низку рішень (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський побував на передовій та оголосив низку рішень (фото)
Головнокомандувач наголосив, що російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Олександр Сирський: «За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових»

З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів на Авдіївському та Куп'янському напрямках фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

«За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат», – зазначив головнокомандувач.

5 фото
На весь екран

Сирський також наголосив, що оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. «Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів». Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: Олександр Сирський Авдіївка Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал-полковник зазначив, що «ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у ЗС і у самому процесі збройної боротьби
Сирський пояснив, завдяки чому війна переходить у нову стадію
Вчора, 16:55
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
11 лютого, 13:04
ЗСУ продовжують проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання
Британська розвідка назвала напрямок, де Росія посилила наступ
8 лютого, 11:46
Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131
Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
1 лютого, 08:41
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки Тема тижня
31 сiчня, 12:31
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 22 населених пунктів Харківщини
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах
30 сiчня, 09:35
На Дніпропетровщині потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд, понівечені санаторій та підприємство
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
24 сiчня, 09:36
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини
ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Нікополі влучання у підприємство: ситуація в регіонах
22 сiчня, 11:51
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW
17 сiчня, 06:30

Події в Україні

Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото)
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото)
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков»
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков»
Сирський побував на передовій та оголосив низку рішень (фото)
Сирський побував на передовій та оголосив низку рішень (фото)
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
На Буковині рятувальники шукають восьмирічну дівчинку, яка впала з моста в річку
На Буковині рятувальники шукають восьмирічну дівчинку, яка впала з моста в річку
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
У Чорному морі знищено російський десантний корабель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
35K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
18K
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
9869
Сенат США схвалив допомогу Україні
9312
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
6149
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки

Новини

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Вчора, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
12 лютого, 06:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua