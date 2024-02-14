Сирський побував на передовій та оголосив низку рішень (фото)

Головнокомандувач наголосив, що російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі

Олександр Сирський: «За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових»

З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів на Авдіївському та Куп'янському напрямках фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

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«За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат», – зазначив головнокомандувач.

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Сирський також наголосив, що оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. «Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів». Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.