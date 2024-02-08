Британська розвідка назвала напрямок, де Росія посилила наступ

За останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів

Російська армія продовжує атаки у південно-східній частині Авдіївки, де йдуть вуличні бої. Місто залишається основним напрямом для Росії на фронті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили в сектор Авдіївки, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. ЗСУ продовжують проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання.

За даними британської розвідки, за останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів. Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні.

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Однак російські літаки змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, знижуючи їх точність через загрозу з боку української ППО, що зберігається, йдеться в повідомленні.

«Росія майже, напевно, продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль», – зазначили у міноборони Британії.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.