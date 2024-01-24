Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
На Дніпропетровщині потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд, понівечені санаторій та підприємство
фото: ДСНС

За добу на Херсонщині від російських обстрілів чотири людини загинуло, шість – дістали поранення

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Ввечері під час ворожої атаки безпілотниками працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються. Загалом збито чотири БпЛА. Без руйнувань та жертв.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (35 вибухів). Із мінометів ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 158 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, скидання ВОГ з БПЛА, FPV-дрону та касетних боєприпасів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади. Без наслідків.

Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 3 вибухи. Попередньо – без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах; без постраждалих. Окупанти здійснили 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БПЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Малій Токмачці.

По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Павлограду в одному зі скверів міста загинула жінка. Їй було 43 роки. За уточненою інформацією, у Павлограді пошкоджені чотири школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури, 15 багатоповерхівок і авто. У районі побиті 33 приватні оселі. У Павлоградському районі вчора наші захисники збили ворожу ракету.

Ще одну ракету оборонці ліквідували над Дніпровським районом. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Ніхто не постраждав.

Також вчора ворог атакував Нікопольщину. Поцілив чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляв з артилерії. Гучно було у райцентрі, Мирівській та Марганецькій громадах. Люди цілі.

Потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач. Від учорашнього вечора до ранку було три артобстріли Нікопольщини. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді.

Пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків, 3 господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

Харківщина

Вчора ввечері ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо  – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них одна дитина – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано четверо людей – два чоловіка, дві жінки. Стан середній. 

Пошкоджено будинок, евакуйовано 16 людей, з них двоє – діти. Також є влучання в землю. Пошкоджено будівлю Національної академії правових наук, будівлю Нової Пошти. Є загорання автомобілів.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району; Гатище Чугуївського району. Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає.

Також вчора зранку ворог завдав удару КАБом по с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.

Луганщина

Вчора ворог атакував в напрямку Білогорівки та в Серебрянському лісі. По цих же районах, а також по Макіївці – завдав авіаційних ударів. Невське , Білогорівка та Серебрянське лісництво потрапили під обстріли мінометами та артилерією. За добу противник здійснив 122 обстріли (518 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Гостре, смт Очеретине, смт Цукурине, с.Веселий Гай, с. Новоселівка Перша, с. Дачне. Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), службовий автомобіль.

Миколаївщина

Вчора внаслідок ворожого обстрілу с. Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Удень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії  Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також учора ворог завдавав артилерійських обстрілів берегової лінії між селами Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 101 обстріл (524 снаряди), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 29 населених пунктів області; територію заводу та дошкільний навчальний заклад у м. Берислав. У результаті обстрілу м. Херсон травми середньої важкості отримав 52-річний чоловік. Внаслідок атаки з дрона у м. Берислав постраждало двоє чоловіків. Потерпілих доставлено до лікарні. Рашисти вбили жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік.

Ворог здійснив обстріл Кіндійки. Травми середньої важкості отримала 74-річна жінка.Внаслідок російських авіаційних ударів по селу Милове знищено один житловий будинок, ще щонайменше пʼять – пошкоджені. Легкі поранення отримала місцева жителька, 85 років. Їй надали меддопомогу на місці. Російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована. На місці удару загинув 49-річний чоловік. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. Вона померла дорогою до лікарні.

Ворог здійснив авіаудар по с. Шляхове. У результаті обстрілу травми несумісні з життям отримала  61-річна жінка, перебувала у будинку під завалами. За добу по області: чотири людини загинуло, шість – дістали поранення.

Триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ятьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: пожежа окупанти авіація обстріл Миколаїв автомобіль Авдіївка рятувальники Запорізька область будинок жінка спорткомплекс магазин озброєння населення рашисти авіаудар втрати ворог поранення росіяни дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про пошкодження та постраждалих не повідомляється
У низці областей РФ пролунали вибухи
21 сiчня, 00:54
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
10 сiчня, 08:50
Симчишин повідомив, що відбулося влучання по одному із обʼєктів інфраструктури
У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки
8 сiчня, 11:40
Російські окупаційні війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки
Окупанти штурмують Авдіївку з усіх напрямків: аналіз ISW
8 сiчня, 08:59
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
7 сiчня, 23:25
Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень
Ситуація на фронті: Генштаб назвав напрямок, де було відбито найбільше атак
6 сiчня, 19:15
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
5 сiчня, 19:35
Від кафе лишилися лише руїни
У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео)
4 сiчня, 07:32
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по столиці
Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня
31 грудня, 2023, 11:24

Події в Україні

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua