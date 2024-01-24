Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах

На Дніпропетровщині потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд, понівечені санаторій та підприємство

За добу на Херсонщині від російських обстрілів чотири людини загинуло, шість – дістали поранення

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

Ввечері під час ворожої атаки безпілотниками працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються. Загалом збито чотири БпЛА. Без руйнувань та жертв.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (35 вибухів). Із мінометів ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 158 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, скидання ВОГ з БПЛА, FPV-дрону та касетних боєприпасів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади. Без наслідків.

Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 3 вибухи. Попередньо – без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах; без постраждалих. Окупанти здійснили 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БПЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Малій Токмачці.

По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Павлограду в одному зі скверів міста загинула жінка. Їй було 43 роки. За уточненою інформацією, у Павлограді пошкоджені чотири школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури, 15 багатоповерхівок і авто. У районі побиті 33 приватні оселі. У Павлоградському районі вчора наші захисники збили ворожу ракету.

Ще одну ракету оборонці ліквідували над Дніпровським районом. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Ніхто не постраждав.

Також вчора ворог атакував Нікопольщину. Поцілив чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляв з артилерії. Гучно було у райцентрі, Мирівській та Марганецькій громадах. Люди цілі.

Потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач. Від учорашнього вечора до ранку було три артобстріли Нікопольщини. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді.

Пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків, 3 господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

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Харківщина

Вчора ввечері ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них одна дитина – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано четверо людей – два чоловіка, дві жінки. Стан середній.

Пошкоджено будинок, евакуйовано 16 людей, з них двоє – діти. Також є влучання в землю. Пошкоджено будівлю Національної академії правових наук, будівлю Нової Пошти. Є загорання автомобілів.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району; Гатище Чугуївського району. Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає.

Також вчора зранку ворог завдав удару КАБом по с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.

Луганщина

Вчора ворог атакував в напрямку Білогорівки та в Серебрянському лісі. По цих же районах, а також по Макіївці – завдав авіаційних ударів. Невське , Білогорівка та Серебрянське лісництво потрапили під обстріли мінометами та артилерією. За добу противник здійснив 122 обстріли (518 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Гостре, смт Очеретине, смт Цукурине, с.Веселий Гай, с. Новоселівка Перша, с. Дачне. Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), службовий автомобіль.

Миколаївщина

Вчора внаслідок ворожого обстрілу с. Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Удень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також учора ворог завдавав артилерійських обстрілів берегової лінії між селами Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 101 обстріл (524 снаряди), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; територію заводу та дошкільний навчальний заклад у м. Берислав. У результаті обстрілу м. Херсон травми середньої важкості отримав 52-річний чоловік. Внаслідок атаки з дрона у м. Берислав постраждало двоє чоловіків. Потерпілих доставлено до лікарні. Рашисти вбили жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік.

Ворог здійснив обстріл Кіндійки. Травми середньої важкості отримала 74-річна жінка.Внаслідок російських авіаційних ударів по селу Милове знищено один житловий будинок, ще щонайменше пʼять – пошкоджені. Легкі поранення отримала місцева жителька, 85 років. Їй надали меддопомогу на місці. Російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована. На місці удару загинув 49-річний чоловік. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. Вона померла дорогою до лікарні.

Ворог здійснив авіаудар по с. Шляхове. У результаті обстрілу травми несумісні з життям отримала 61-річна жінка, перебувала у будинку під завалами. За добу по області: чотири людини загинуло, шість – дістали поранення.

Триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ятьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.