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Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131
фото з відкритих джерел

Два дрони були знищені на Харківщині

У ніч на 1 лютого російські загарбники завдали чергового удару по території України, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомили  Повітряні Сили ЗСУ.

«Цієї ночі ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Два – знищені на Харківщині», – йдеться в повідомленні. 

Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян фото 1

Як повідомлялося, увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває.

Триває 708-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

Теги: безпілотник війна інфраструктура Авдіївка окупанти

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