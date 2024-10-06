Сирський привітав українців із Днем територіальної оборони

Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність

В Україні 6 жовтня відзначають День територіальної оборони. Зі святом українців привітав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України», – ідеться у повідомленні головнокомандувача.

Головнокомандувач зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, люди, які є різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Зокрема, фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники програмісти, науковці та інші стали на захист України, доповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.

Не втрачаючи жодної хвилини, підрозділи та частини ТрО з перших днів прийняли бій з ворогом на околицях Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Згодом, тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів ТрО з різних куточків України рушили на схід та південь, щоб від відбивати наступ РФ.

Сирський наголосив, що воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність, а також майстерність безпосередньо у боях на найгарячих напрямках фронту.

«У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини. Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо! Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України», – додав Сирський.

Раніше Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту.

Також офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного.