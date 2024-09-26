ЗСУ на грані відходу з Вугледару, але мають успіхи у Вовчанську – звіт ISW

Росія продовжує загарбницькі дії та намагається витіснити українців із позицій

Російські загарбники наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара. У свою чергу, ЗСУ відбивають позиції окупантів у Вовчанську. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своємі звіті.

Наступ ЗСУ на території Росії

Фото: ISW

25 вересня українські воїни продовжували наступальні дії в Глушковському районі Курської області, але підтвердженого просування тут не було.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто відбили українські атаки на південь і південний захід від Глушкового поблизу Нового Путі та Веселого.

ЗСУ 25 вересня продовжували наступальні дії на окраїнах "українського плацдарму" в Курській області, але - без підтвердженого просування.

Як стверджували російські джерела, бої тривали поблизу Краснооктябрьского, біля Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно, Ольговки та біля Плехова.

25 вересня війська РФ продовжили контратаки вздовж "українського виступу" в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Харківська область

Фото: ISW

Сили оборони України продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську Харківської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 вересня, вказують на те, що українські захисники відновили позиції в межах Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Також ЗСУ наступали у північно-східній частині Вовчанська з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.

Російські "воєнкори" здебільшого визнали повернення під контроль ЗСУ Агрегатного заводу у Вовчанську, але стверджували, що українські сили змогли взяти завод начебто з відносною легкістю, оскільки війська РФ вийшли з цього району, а завод був здебільшого зруйнований через удари.

Українські військові джерела повідомили, що українська операція з деокупації заводу була результатом ретельного планування і тривала тиждень.

"Воєнкори" також стверджували, що ЗСУ проводили контратаки у Вовчанську та навколо нього, а також поблизу Глибокого та Липців..

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували побизу Вовчанська та Тихого.

Луганська область

Фото: ISW

Російські загарбники нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 24 і 25 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22, 24 і 25 вересня, вказують на те, що окупанти просунулися на захід вздовж траси O-130505 на північний захід Макіївки та на захід до вулиці Леніна в центрі Невського.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни атакували в районі Синьківки, біля Кругляківки та Піщаного, біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки, Макіївки, Новосадового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Зарічного, Тернів, Греківки та Торського 24 і 25 вересня.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 вересня заявив, що російські підрозбіли просуваються до річки Оскіл (на південний схід від Куп'янська).

Донецька область

Фото: ISW

25 вересня російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Верхньокам’янського, але без просування.

25 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але також -просування не мали.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просуваються в районі "Клешні" на північний захід від Кліщіївки та у напрямку Ступочок на південь від Часів Яру, хоча в ISW не спостерігали просування росіян у цих районах.

У Генштабі ЗСУ інформували, що російські окупанти атакували в районі Калинівки, Григорівки та Міньківки, біля Кліщіївки, біля Ступочок і Білої Гори.

Російські загарбники останнім часом незначно просувалися на Торецькому напрямку. На геолокаційних кадрах від 24 вересня видно, що окупанти просувалися вулицею Волі в північно-західній частині Північного.

24 і 25 вересня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ ведуть бої на вулиці Лісовій у Торецьку в умовах інтенсивних вуличних боїв.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Торецька, біля Нью-Йорка, Нелипівки та у напрямку Щербинівки.

Бої на Півдні

Фото: ISW

Позиційні бої тривали 25 вересня на заході Запорізької області в районі Новоандріївки та Кам’янського, але підтверджених змін на лінії фронту не було

Повідомляється, що 25 вересня ЗСУ завдали удару з HIMARS по російському командному пункту в невизначеному місці в окупованій частині Запорізької області.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 вересня 2024 року.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року.

До слова, росіяни рекордно нарощують борги через запроваджені санкції.