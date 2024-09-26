ЗСУ на грані відходу з Вугледару, але мають успіхи у Вовчанську – звіт ISW
Росія продовжує загарбницькі дії та намагається витіснити українців із позицій
Російські загарбники наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара. У свою чергу, ЗСУ відбивають позиції окупантів у Вовчанську. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своємі звіті.
Наступ ЗСУ на території Росії
25 вересня українські воїни продовжували наступальні дії в Глушковському районі Курської області, але підтвердженого просування тут не було.
Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто відбили українські атаки на південь і південний захід від Глушкового поблизу Нового Путі та Веселого.
ЗСУ 25 вересня продовжували наступальні дії на окраїнах "українського плацдарму" в Курській області, але - без підтвердженого просування.
Як стверджували російські джерела, бої тривали поблизу Краснооктябрьского, біля Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно, Ольговки та біля Плехова.
25 вересня війська РФ продовжили контратаки вздовж "українського виступу" в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.
Харківська область
Сили оборони України продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську Харківської області.
Геолокаційні кадри, опубліковані 25 вересня, вказують на те, що українські захисники відновили позиції в межах Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська.
Також ЗСУ наступали у північно-східній частині Вовчанська з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.
Російські "воєнкори" здебільшого визнали повернення під контроль ЗСУ Агрегатного заводу у Вовчанську, але стверджували, що українські сили змогли взяти завод начебто з відносною легкістю, оскільки війська РФ вийшли з цього району, а завод був здебільшого зруйнований через удари.
Українські військові джерела повідомили, що українська операція з деокупації заводу була результатом ретельного планування і тривала тиждень.
"Воєнкори" також стверджували, що ЗСУ проводили контратаки у Вовчанську та навколо нього, а також поблизу Глибокого та Липців..
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували побизу Вовчанська та Тихого.
Луганська область
Російські загарбники нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 24 і 25 вересня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 22, 24 і 25 вересня, вказують на те, що окупанти просунулися на захід вздовж траси O-130505 на північний захід Макіївки та на захід до вулиці Леніна в центрі Невського.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни атакували в районі Синьківки, біля Кругляківки та Піщаного, біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки, Макіївки, Новосадового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Зарічного, Тернів, Греківки та Торського 24 і 25 вересня.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 вересня заявив, що російські підрозбіли просуваються до річки Оскіл (на південний схід від Куп'янська).
Донецька область
25 вересня російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Верхньокам’янського, але без просування.
25 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але також -просування не мали.
Російські блогери стверджували, що путінські війська просуваються в районі "Клешні" на північний захід від Кліщіївки та у напрямку Ступочок на південь від Часів Яру, хоча в ISW не спостерігали просування росіян у цих районах.
У Генштабі ЗСУ інформували, що російські окупанти атакували в районі Калинівки, Григорівки та Міньківки, біля Кліщіївки, біля Ступочок і Білої Гори.
Російські загарбники останнім часом незначно просувалися на Торецькому напрямку. На геолокаційних кадрах від 24 вересня видно, що окупанти просувалися вулицею Волі в північно-західній частині Північного.
24 і 25 вересня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ ведуть бої на вулиці Лісовій у Торецьку в умовах інтенсивних вуличних боїв.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Торецька, біля Нью-Йорка, Нелипівки та у напрямку Щербинівки.
Бої на Півдні
Позиційні бої тривали 25 вересня на заході Запорізької області в районі Новоандріївки та Кам’янського, але підтверджених змін на лінії фронту не було
Повідомляється, що 25 вересня ЗСУ завдали удару з HIMARS по російському командному пункту в невизначеному місці в окупованій частині Запорізької області.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 вересня 2024 року.
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року.
До слова, росіяни рекордно нарощують борги через запроваджені санкції.
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