Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2024 року

Українські воїни відбивають запеклі атаки ворога біля Покровська, Вугледара та Курахового

Російські загарбники вчора завдали по території України 70 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 628 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку, ворог наступає на Вугледар.

На Харківському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Один бій досі триває.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. Дванадцять атак завершено, одна – ще триває.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На цей час усі 12 бойових зіткнень завершено.

фото з відкритих джерел

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбивали одну ворожу наступальну дію неподалік Верхньокам’янського. Противник успіху не мав.

фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку

Точилося шість боїв біля Білої Гори та Часового Яру, де досі триває одна атака військ РФ.

фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Сім зіткнень завершено, чотири – досі тривають.

фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 28 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Сили оборони зупинили усі наступальні дії противника.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 297 окупантів, з них 114 – безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, сім одиниць БпЛА та шість автомобілів. До того ж пошкоджено бронетранспортер, одну БМП, три міномети та два авто.

фото з відкритих джерел

На Курахівському напрямку

Ворог 23 рази штурмував поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. На цей час бої завершено.

фото з відкритих джерел

На Времівському напрямку

Противник здійснив 17 спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. П’ятнадцять зіткнень завершено, два – досі продовжуються.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Новоданилівки.

фото з відкритих джерел

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На цю мить відомо про 14 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів.

На інших напрямках – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 950-й день повномасштабної війни в Україні.