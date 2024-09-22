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Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
Сирського у війську не дуже люблять, бо він тримає дистанцію, каже Арті Грін
фото з відкритих джерел

Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто

Офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Арті Грін (справжнє ім’я Євген Бекрєнєв, – ред.) у інтерв’ю Євгену Кисельову розповів, чим колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відрізняється від нинішнього головкома Олександра Сирського. Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого – «патріотом своєї кар’єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто, і достатньо добре, щоб формувати свою думку впевнено.

«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість – він срібний долар, усім подобається, зайчик прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте в чому? Він український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. У нього є доля мотивації патріотична. Він все життя служив Україні і за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь нехорошу, Залужний цього не зробить. Він захворіє, зникне зі зв’язку. Він не буде марати руки об брудну справу. Не толеруватиме корупцію», – пояснив Арті Грін.

Натомість Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.

«Сирський – самурай, він патріот не України, а своєї кар’єри. Але він не зрадник. Доказом цьому слугують Харківська і Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже люблять, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, всім розповідає, що робити. Його треба змусити послухати. Він людина забронзовіла. Залужний у цьому плані простіший, тому він і був популярним. Сирський серйозний. Якщо приїздить кудись ордени вручати, буде стояти у бронежилеті, обвішаний магазинами, ніби зараз у атаку піде», – сказав офіцер.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент радник Михайло Подоляк Валерій Залужний Олександр Сирський

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