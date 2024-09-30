На Вінниччині відкрито Меморіал пам'яті та слави загиблим Героям

«У боротьбі за незалежність України загинули 35 воїнів з Джуринської громади»

У селі Джурин вшанували захисників України

29 вересня відкрито Меморіал пам'яті та слави загиблим Героям у Джуринській сільській громаді. Односельчани вшанували захисників, які загинули у боротьбі з окупантами. Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді.

Участь у заході взяли представники влади, родини загиблих військових, жителі громади. Благочинний об'єднаного Жмеринського та Шаргородського округу, протоієрей Василь Ваврик та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Джурин ієрей Мирослав Магдалюк здійснили освячення меморіальних дощок.

«У боротьбі за незалежність України загинули 35 воїнів з Джуринської громади. Співчуття рідним і вічна пам'ять Героям. Війна триває 10 років. росія продовжує вбивати, руйнувати й знищувати. І за всі ці злочини вона має відповісти!» – сказав голова облради Вячеслав Соколовий.

Присутні поклали квіти до Меморіалу пам'яті та слави загиблим Героям та вшанували хвилиною мовчання усіх військових і цивільних, які загинули від російської агресії.