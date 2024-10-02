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Депутат Бундестагу про Курську операцію ЗСУ: Це було рішення Путіна…

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутат Бундестагу про Курську операцію ЗСУ: Це було рішення Путіна…
Німецький депутат: Я не бачу зацікавленості України в довгостроковій окупації будь-якої частини Росії, тому мова навіть не про це
фото з відкритих джерел

«Путін міг припинити війну, вивести свої війська з України й таким чином зупинити війну»

Зробити територію Російської Федерації – територією війни – було рішенням Володимира Путіна у момент вторгнення на територію України. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

«Це було рішення Володимира Путіна зробити Росію територією цієї війни. Коли він розпочав цю війну, це було тільки його рішення. Він міг припинити війну, вивести свої війська з України й таким чином зупинити війну. Я не бачу зацікавленості України в довгостроковій окупації будь-якої частини Росії, тому мова навіть не про це», – пояснив депутат.

Вагенер зазначив, що коли коментував операцію ЗСУ на Курщині для німецьких ЗМІ, то підкреслив, що з погляду міжнародного права, це легітимна операція.

Також на його думку, ефективність операції в Курській області – це більше військове питання, а не політичне. Однак політик підкреслює, що це «безсумнівно легітимна стратегія».

Нагадаємо, на думку ексдиректора Центрального розвідувального управління США, американського генерала Девіда Петреуса, Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил.  ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні.

Також речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Росія відмовляється допомагати своїм громадянам, які залишились у Курській області. Через це жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони. 

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Теги: ЗСУ депутат путін Бундестаг наступ Курщина

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