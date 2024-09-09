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Сапер, який отримав Героя України, пояснив, що може стримати поступ ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сапер, який отримав Героя України, пояснив, що може стримати поступ ворога
Панезьоров наголошує, що зараз є військові і цивільні інженери, ентузіасти, які на волонтерських засадах займаються розробками систем мін різного характеру
фото надане Русланом Панезьоровим

Руслан Панезьоров: «Прийоми замінування, що ми використовували у 2023-му, у 2024-му вже не використаєш»

Стримати активний наступ окупантів може високоточна артилерійська зброя або дистанційне якісне мінування, яке на державному рівні чомусь не підтримується. Про це повідомив Герой України, майор Руслан Панезьоров в інтерв'ю «Главкому».

«Відповідь на питання «що окупантів може стримати?» тільки одна: високоточна артилерійська зброя або дистанційне якісне мінування, яке на державному рівні чомусь не підтримується. З часів СРСР до 2022 року включно ми «лепестки» ще використовували (ПФМ-1, протипіхотна фугасна міна), ліси заміновували. А зараз їх практично немає. Впевнений, що у наших союзників вони є, але вони нам не хочуть їх давати. Зараз є військові і цивільні інженери, ентузіасти, які на волонтерських засадах займаються розробками систем мін різного характеру. Наприклад, це «сигара», «мильничка». Усе це допомагає стримувати ворога, але масштаби надзвичайно маленькі», – зазначив Панезьоров.

Військовий наголошує, що державна підтримка розробки таких мін дуже би допомогла, у це треба вкладатися, аби було масштабніше. «Знаєте, усі зараз досі озираються на міжнародні договори, які зокрема стосуються і нерозповсюдження протипіхотних мін. Але ворог давно чхав на ці договори, вони на полі бою використовують усе на світі», – додав  майор.

Воїн наголосив, що технології нині стрімко розвиваються. Наприклад, ті прийоми, що ми використовували в кінці 2023-го, у 2024-му вже не можна використати. За словами військового, основна проблема на фронті – висування до позицій у сірій зоні «Противник використовує велику кількість БПЛА-розвідників, «мавіків», велику кількість FPV-дронів. Тобто потрапити до сірої зони дуже важко нині, таких проблем не було на початку повномасштабної війни, я вже не кажу про 2014-й. Уже цього року наш підрозділ стояв у Кліщіївці, ми тримали цей населений пункт. На практиці бачили, як складно це було робити, пробратися до сірої зони. Тому на напрямку Кліщіївки використовували лише дистанційне мінування за допомогою дронів Vampire і Mavic. Це –  вихід із ситуації, адже по сірій зоні ти глибоко не просунешся фізично. Якщо дистанційно мінуєш, то можеш далі ворога вдарити. Але і в цьому є свої мінуси. Ти не знаєш, в якому стані міна, яка скидається з дрона, чи вона розбилась, чи ні, чи здетонує. Ми можемо лише через якийсь час зробити висновки про її ефективність. А коли власними руками міну встановлюєш, то напевно знаєш, що вона спрацює», – наголосив Панезьоров.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.  Під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний і малопомітний та захищений від куль і уламків. У відомстві зазначили, що багатофункціональна платформа зі встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

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Теги: розмінування наступ ворог замінування технології військові зброя Герой України

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