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Росіяни наступають на Курщині? ISW проаналізував ситуацію в регіоні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни наступають на Курщині? ISW проаналізував ситуацію в регіоні
Кілька російських джерел стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень
фото з відкритих джерел

Масштаб і потенційні перспективи російського наступу на Курщині поки що незрозумілі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська почали контратаки вздовж західного краю українського наступу в Курській області і, за повідомленнями, захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево 10 і 11 вересня. Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня незрозумілі, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною», – йдеться у матеріалі.

Однак аналітики наголошують, що наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії. Кілька російських джерел стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень.

За повідомленнями, українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій українській ділянці фронту в Курській області.

«Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території», – вважають експерти.

Аналітики вказують на те, що наразі російські війська проводять контратаки вздовж західного краю українського виступу в Курській області, на ділянці, яка в основному складається з полів і невеликих населених пунктів.

Водночас ISW додає, що «було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями».

Нагадаємо, ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState. Аналітики зазначають, що російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії. 

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Теги: наступ росіяни Курщина

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